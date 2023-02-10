ВСК ежедневно выплачивала клиентам почти 103 млн рублей в 2022 году

В год 30-летия компании Страховой Дом ВСК суммарно выплатил своим клиентам более 37,9 млрд рублей, в среднем — более 103 млн в день.
Всего в 2022 году компания урегулировала более 683 тыс. страховых случаев, из которых свыше 409 тыс. приходится на договоры физических лиц (ФЛ), а 274 тыс. — на юридических лиц (ЮЛ).
Одной из самых крупных выплат ВСК в 2022 году стала компенсация более 410 млн рублей мясоперерабатывающему предприятию в Калининградской области вследствие пожара. Также компания выплатила 105 млн рублей ставропольской птицефабрике за гибель сельскохозяйственных животных из-за инфекционного заболевания и более 67 млн рублей — за повреждение медицинского воздушного судна в Ивановской области.
За 15 лет уровень выплат вырос в 6,2 раза: в 2007 году общая компенсация равнялась 6,1 млрд. Также в 2022 году Страховой Дом заключал в среднем 1440 договоров защиты в минуту.
"Ответственность перед клиентами и забота об их благополучии — основа развития Страхового Дома ВСК. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. В 2022 году ВСК была первой среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение. На сегодняшний день более 60% страховых случаев по каско урегулируется онлайн. Эти и другие сервисы компании помогают получить услугу дистанционно, а также делают проще урегулирование страховых случаев для клиентов ВСК", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.