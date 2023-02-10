16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

ВСК ежедневно выплачивала клиентам почти 103 млн рублей в 2022 году

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В год 30-летия компании Страховой Дом ВСК суммарно выплатил своим клиентам более 37,9 млрд рублей, в среднем — более 103 млн в день.

Всего в 2022 году компания урегулировала более 683 тыс. страховых случаев, из которых свыше 409 тыс. приходится на договоры физических лиц (ФЛ), а 274 тыс. — на юридических лиц (ЮЛ).

Одной из самых крупных выплат ВСК в 2022 году стала компенсация более 410 млн рублей мясоперерабатывающему предприятию в Калининградской области вследствие пожара. Также компания выплатила 105 млн рублей ставропольской птицефабрике за гибель сельскохозяйственных животных из-за инфекционного заболевания и более 67 млн рублей — за повреждение медицинского воздушного судна в Ивановской области.

За 15 лет уровень выплат вырос в 6,2 раза: в 2007 году общая компенсация равнялась 6,1 млрд. Также в 2022 году Страховой Дом заключал в среднем 1440 договоров защиты в минуту.

"Ответственность перед клиентами и забота об их благополучии — основа развития Страхового Дома ВСК. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. В 2022 году ВСК была первой среди страховых компаний, кто интегрировал сервис "Помощник ОСАГО" от РСА в собственное мобильное приложение. На сегодняшний день более 60% страховых случаев по каско урегулируется онлайн. Эти и другие сервисы компании помогают получить услугу дистанционно, а также делают проще урегулирование страховых случаев для клиентов ВСК", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5