В пяти районах не будет света с 10 по 14 февраля

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Уважаемые абоненты! В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику: