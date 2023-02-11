"Ладья" проиграла "Стальным лисам"

В пятницу, 10 февраля, "Ладья" на домашнем льду проиграла "Стальным лисам" из Магнитогорска.

В первом периоде счет не был открыт.

А во втором Роман Канцеров и Никита Зимин забросили две шайбы в ворота Данилы Овчарика (0:2).

Этот счет не изменился до финальной сирены.