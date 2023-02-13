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Страхование Финансы

ВСК дарит выгоду до 31% на страховую защиту в свой день рождения

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в честь своего 31-летия запускает акцию для клиентов. Начиная с 11 февраля, приобрести страховую защиту можно с выгодой до 31%.

Акция действует 28 дней — с 11 февраля по 10 марта 2023 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК Страхование" или в интернет-магазине shop.vsk.ru, а также в клиентских залах Страхового Дома ВСК.

Акция распространяется на программу защиты выезжающих за рубеж — "Страховка для путешествующих за границу и по России", на страхование от несчастных случаев — "Дети" и "Семья", на защиту жизни и здоровья — "Медицина без границ", "Медицина без границ. Онкология", "Антиклещ", "Телемедицина", "Психолог онлайн" и "Вызов врача на дом", а также на программу добровольного автострахования каско.

Получить выгоду до 31% при оформлении полиса можно, активировав промокод "ВСК31".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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