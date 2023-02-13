ВСК дарит выгоду до 31% на страховую защиту в свой день рождения

Страховой Дом ВСК в честь своего 31-летия запускает акцию для клиентов. Начиная с 11 февраля, приобрести страховую защиту можно с выгодой до 31%.

Акция действует 28 дней — с 11 февраля по 10 марта 2023 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК Страхование" или в интернет-магазине shop.vsk.ru, а также в клиентских залах Страхового Дома ВСК.

Акция распространяется на программу защиты выезжающих за рубеж — "Страховка для путешествующих за границу и по России", на страхование от несчастных случаев — "Дети" и "Семья", на защиту жизни и здоровья — "Медицина без границ", "Медицина без границ. Онкология", "Антиклещ", "Телемедицина", "Психолог онлайн" и "Вызов врача на дом", а также на программу добровольного автострахования каско.

Получить выгоду до 31% при оформлении полиса можно, активировав промокод "ВСК31".