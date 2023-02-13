ВСК дарит выгоду до 31% на страховую защиту в свой день рождения

Страховой Дом ВСК в честь своего 31-летия запускает акцию для клиентов. Начиная с 11 февраля, приобрести страховую защиту можно с выгодой до 31%.
Акция действует 28 дней — с 11 февраля по 10 марта 2023 года включительно. Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно — через мобильное приложение "ВСК Страхование" или в интернет-магазине shop.vsk.ru, а также в клиентских залах Страхового Дома ВСК.
Акция распространяется на программу защиты выезжающих за рубеж — "Страховка для путешествующих за границу и по России", на страхование от несчастных случаев — "Дети" и "Семья", на защиту жизни и здоровья — "Медицина без границ", "Медицина без границ. Онкология", "Антиклещ", "Телемедицина", "Психолог онлайн" и "Вызов врача на дом", а также на программу добровольного автострахования каско.
Получить выгоду до 31% при оформлении полиса можно, активировав промокод "ВСК31".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.