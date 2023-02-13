16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект портала "Волга Ньюс" и Самарского университета победил в региональном этапе "Серебряного Лучника" Подрядчик по отлову собак в Самаре отчитался о результатах работы В 2022 г. в Самарской области зафиксирован самый низкий отток населения среди регионов ПФО При строительстве КОС в Жигулевске принимались и оплачивались невыполненные работы В Самаре автобусы 75 и 27 пустят в объезд

Общество

Проект портала "Волга Ньюс" и Самарского университета победил в региональном этапе "Серебряного Лучника"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совместный информационно-просветительский спецпроект "Космос для жизни" портала "Волга Ньюс" и Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва стал победителем регионального этапа премии "Серебряный Лучник". Он был признан лучшим в номинации "Продвижение технологий будущего".

Фото: Олег Вязанкин

Проект "Космос для жизни" направлен на популяризацию науки. Это непростая задача — темы, связанные с наукой, исследованиями и разработками, редко попадают в топы популярных. Однако созданные в рамках проекта около 100 разножанровых материалов набрали более 200 тыс. просмотров.
Материалы публиковались как на портале "Волга Ньюс", так и на специально созданном сайте — http://samarauniversity.tilda.ws. Этот сайт стал удобной "визиткой", где в одном месте собрано грамотное описание самых ярких, масштабных и полезных научных разработок университета.

Премия "Серебряный Лучник" — главная награда в области развития общественных связей. Всего в 2022 году в конкурсе участвовало 45 проектов, 11 из которых были признаны победителями, а 10 вошли в федеральный шорт-лист "Лучника" и примут участие в заключительном этапе премии.

Работы оценивали 19 экспертов в области коммуникаций по шести критериям: актуальность и масштабность, креативность, аналитический и стратегический подход, комплексность использования средств коммуникаций, результативность.

"В Самарском регионе всегда много проектов, заслуживающих награды, достойно представляющих регион на федеральном уровне. Да, стать участником "Серебряного Лучника" и тем более одержать победу в конкурсе непросто. Надо придумать мощную идею, воплотить ее в жизнь, а затем грамотно, в соответствии со стандартами и требованиями премии описать проект именно как коммуникационное решение. Но это наша принципиальная позиция, которая позволяет "Лучнику" жить вот уже 26 лет и оставаться № 1 в области развития общественных связей", — говорит Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник".

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Генеральный партнер премии — Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области.

Проекты — победители регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара" за 2022 год:

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ" -
Всероссийский телемарафон "Национальный характер", ГТРК "Самара";

Номинация "Благотворительность" -
"Благотворительный аукцион в поддержку реставрации "Дома с часами" (дом Кожевникова, Коммунистическая, 5)", Самарская региональная общественная организация "За информационное общество";

Номинация "Культурно-просветительские проекты" -
"Летний джазовый лагерь "Moving Club Camp", Самарская детско-молодежная городская общественная организация "Клуб "Движение",
"Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба Валерия Грушина", коллектив членов клуба Валерия Грушина;

Номинация "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера" -
Экологический проект "Это всё сказки", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

Номинация "Развитие и продвижение территорий" -
Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени", ГТРК "Самара";

Номинация "Продвижение технологий будущего" -
Совместный информационно-просветительский спецпроект "Космос для жизни", информационный портал "Волга Ньюс" и Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва;

Номинация "Корпоративные коммуникации" -
PR-проект "Дорога первых", посвященный 80-летию Сызранского нефтеперерабатывающего завода, АО "Сызранский НПЗ";

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" -
"Дань Волге в День Волги", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

Номинация "Маркетинговые коммуникации" -
"Трансформация лечебного учреждения. Маркетинговые коммуникации в работе государственного лечебного учреждения", клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России;

Номинация "Лучший студенческий проект" -
"Стратегия продвижения проекта "Ваш Коттедж" выставочного комплекса "Экспо-Волга", Снежана Филатова, студентка 4-го курса Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, направление подготовки "Реклама и связи с общественностью".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Чирков 25 января 2023 07:37 На ребенка "по барабану": пятилетнюю девочку в Самарской области не отдают родным после смерти мамы

Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

Иван Иванов 20 января 2023 11:04 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.

Alex Волжанин 08 января 2023 11:40 Приостановлена работа речной переправы "Самара - Подголятино"

Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...

Фото на сайте

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5