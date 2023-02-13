Проект портала "Волга Ньюс" и Самарского университета победил в региональном этапе "Серебряного Лучника"

Совместный информационно-просветительский спецпроект "Космос для жизни" портала "Волга Ньюс" и Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва стал победителем регионального этапа премии "Серебряный Лучник". Он был признан лучшим в номинации "Продвижение технологий будущего".

Проект "Космос для жизни" направлен на популяризацию науки. Это непростая задача — темы, связанные с наукой, исследованиями и разработками, редко попадают в топы популярных. Однако созданные в рамках проекта около 100 разножанровых материалов набрали более 200 тыс. просмотров.

Материалы публиковались как на портале "Волга Ньюс", так и на специально созданном сайте — http://samarauniversity.tilda.ws. Этот сайт стал удобной "визиткой", где в одном месте собрано грамотное описание самых ярких, масштабных и полезных научных разработок университета.

Премия "Серебряный Лучник" — главная награда в области развития общественных связей. Всего в 2022 году в конкурсе участвовало 45 проектов, 11 из которых были признаны победителями, а 10 вошли в федеральный шорт-лист "Лучника" и примут участие в заключительном этапе премии.

Работы оценивали 19 экспертов в области коммуникаций по шести критериям: актуальность и масштабность, креативность, аналитический и стратегический подход, комплексность использования средств коммуникаций, результативность.

"В Самарском регионе всегда много проектов, заслуживающих награды, достойно представляющих регион на федеральном уровне. Да, стать участником "Серебряного Лучника" и тем более одержать победу в конкурсе непросто. Надо придумать мощную идею, воплотить ее в жизнь, а затем грамотно, в соответствии со стандартами и требованиями премии описать проект именно как коммуникационное решение. Но это наша принципиальная позиция, которая позволяет "Лучнику" жить вот уже 26 лет и оставаться № 1 в области развития общественных связей", — говорит Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник".

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Генеральный партнер премии — Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области.

Проекты — победители регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара" за 2022 год:

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ" -

Всероссийский телемарафон "Национальный характер", ГТРК "Самара";

Номинация "Благотворительность" -

"Благотворительный аукцион в поддержку реставрации "Дома с часами" (дом Кожевникова, Коммунистическая, 5)", Самарская региональная общественная организация "За информационное общество";

Номинация "Культурно-просветительские проекты" -

"Летний джазовый лагерь "Moving Club Camp", Самарская детско-молодежная городская общественная организация "Клуб "Движение",

"Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба Валерия Грушина", коллектив членов клуба Валерия Грушина;

Номинация "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера" -

Экологический проект "Это всё сказки", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

Номинация "Развитие и продвижение территорий" -

Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени", ГТРК "Самара";

Номинация "Продвижение технологий будущего" -

Совместный информационно-просветительский спецпроект "Космос для жизни", информационный портал "Волга Ньюс" и Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва;

Номинация "Корпоративные коммуникации" -

PR-проект "Дорога первых", посвященный 80-летию Сызранского нефтеперерабатывающего завода, АО "Сызранский НПЗ";

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа" -

"Дань Волге в День Волги", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

Номинация "Маркетинговые коммуникации" -

"Трансформация лечебного учреждения. Маркетинговые коммуникации в работе государственного лечебного учреждения", клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России;

Номинация "Лучший студенческий проект" -

"Стратегия продвижения проекта "Ваш Коттедж" выставочного комплекса "Экспо-Волга", Снежана Филатова, студентка 4-го курса Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, направление подготовки "Реклама и связи с общественностью".