У станции Безымянка в Самаре мужчина погиб под поездом

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В понедельник, 13 февраля, вблизи железнодорожной станции Безымянка в Самаре поезд сбил мужчину. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК РФ.