В Тольятти продают имущество дорожного подрядчика из ГК "СОК" за 200 млн рублей

В Тольятти продают имущественный комплекс ООО "АвтоВАЗ Транс Дорстрой" ("АВТ-Дорстрой"), расположенный на ул. Транспортная, 22, за 200 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одной из площадок бесплатных объявлений.

В комплекс входят здания общей площадью 20 тыс. кв. м и земельный участок — 52 тыс. кв. метров. Продавец подчеркивает — на территории расположена отдельная парковка, проведены коммуникации.

По данным из открытых источников, "АВТ-Дорстрой" создано в 2004 году. Основной вид деятельность — дорожное строительство. В 2014 г. компания выступила генподрядчиком по ремонту участка федеральной трассы М-5 между Самарой и Тольятти протяженностью 8 тыс. километров. "АВТ-Дорстрой", по информации ИАС Seldon.Basis, ликвидировано летом 2022 г., принадлежало через ООО "Межрегиональная инвестиционная компания" саратовскому АО "Волгомост", входящему в самарскую ГК "СОК".

Напомним, весной 2019 г. руководство "АВТ-Дорстрой" подвели под уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. у "Новикомбанка". Проверкой установлено, что ООО "АВТ-Дорстрой" не выполнило своих обязательств по заключенному кредитному договору, а сотрудники из числа руководителей фирмы денежные средства похитили.