16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти продают имущество дорожного подрядчика из ГК "СОК" за 200 млн рублей Росстат: в 2022 году "вторичка" в Самарской области подорожала на 10% В Самаре за год средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 30 тысяч рублей В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Тольятти продают имущество дорожного подрядчика из ГК "СОК" за 200 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти продают имущественный комплекс ООО "АвтоВАЗ Транс Дорстрой" ("АВТ-Дорстрой"), расположенный на ул. Транспортная, 22, за 200 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одной из площадок бесплатных объявлений.

В комплекс входят здания общей площадью 20 тыс. кв. м и земельный участок — 52 тыс. кв. метров. Продавец подчеркивает — на территории расположена отдельная парковка, проведены коммуникации.

По данным из открытых источников, "АВТ-Дорстрой" создано в 2004 году. Основной вид деятельность — дорожное строительство. В 2014 г. компания выступила генподрядчиком по ремонту участка федеральной трассы М-5 между Самарой и Тольятти протяженностью 8 тыс. километров. "АВТ-Дорстрой", по информации ИАС Seldon.Basis, ликвидировано летом 2022 г., принадлежало через ООО "Межрегиональная инвестиционная компания" саратовскому АО "Волгомост", входящему в самарскую ГК "СОК".

Напомним, весной 2019 г. руководство "АВТ-Дорстрой" подвели под уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. у "Новикомбанка". Проверкой установлено, что ООО "АВТ-Дорстрой" не выполнило своих обязательств по заключенному кредитному договору, а сотрудники из числа руководителей фирмы денежные средства похитили.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5