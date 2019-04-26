Руководство "АВТ-Дорстрой" подвели под уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. у "Новикомбанка"

В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО "АВТ-Дорстрой" денежных средств, полученных в кредит от АО АКБ "Новикомбанк", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверкой установлено, что ООО "АВТ-Дорстрой" не выполнило своих обязательств по заключенному кредитному договору. Сотрудники из числа руководителей фирмы денежные средства похитили, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей. Ход расследования взят прокуратурой Тольятти на контроль.