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Преступления Происшествия

Руководство "АВТ-Дорстрой" подвели под уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. у "Новикомбанка"

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ООО "АВТ-Дорстрой" денежных средств, полученных в кредит от АО АКБ "Новикомбанк", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверкой установлено, что ООО "АВТ-Дорстрой" не выполнило своих обязательств по заключенному кредитному договору. Сотрудники из числа руководителей фирмы денежные средства похитили, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей.

Ход расследования взят прокуратурой Тольятти на контроль.

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