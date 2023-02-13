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Здравоохранение Общество

В Самарской области в декабре 2022 г. отмечен рост заболеваемости гриппом в 72 раза

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре 2022 года в Самарской области было выявлено 506 случаев заболевания гриппом, что в 72 раза больше, чем в ноябре прошлого года, а также в 101 раз больше, чем в декабре 2021 года. Данные опубликованы в Докладе о социально-экономическом положении региона за 2022 год.

По данным Роспотребнадзора, в области зафиксирован рост заболеваемости и другими инфекционными и паразитарными заболеваниями по сравнению с декабрем 2021 года.

В частности, в декабре в 1,9 раза выросло количество впервые выявленных случаев инфекций верхних дыхательных путей (126 256 случаев), в 1,5 раза чаще жители губернии болели острыми кишечными инфекциями с неустановленным возбудителем и пищевыми токсикоинфекциями неустановленной этиологии (629 случаев).

За последний месяц года было выявлено два случая коклюша и по одному случаю гепатитов В и С (в декабре 2021 года эти заболевания выявлены не были).

В 2,1 раза выросла заболеваемость педикулезом (52 случая, было – 25). Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ были выявлены у 151 обследованного (было – 146).

Если сравнивать с данными за ноябрь 2022 года, то было выявлено 64 437 случая острых инфекций верхних дыхательных путей, коклюшем заболел 1 человек, педикулезом заболели 28 человек, также установлено по одному случаю гепатитов В и С.

ВИЧ в ноябре прошлого года был выявлен у 216 обследованных, острый гепатит А – 14 заболевших (в декабре – 8), бактериальная дизентерия – 2 случая (в декабре – 1), острые кишечные инфекции и ПТИ неустановленной этиологии – 688 случаев, туберкулез в активной форме – 97 (в декабре – 85).

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