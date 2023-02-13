16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне На площади Славы откроется выставка работ юных художников, посвященная Сталинградской битве В Самарском художественном музее откроется выставка Владимира Щербина В Самаре стартует строительство планетария Столетний планетарий Carl Zeiss заработает в музее "Самара космическая"

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет совместная выставка Николая Куклева и Игоря Дония

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 14 февраля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется совместная выставка скульптора Николая Куклева и живописца Игоря Дония (6+).

Николай Куклев родился в Куйбышев в 1973 г., окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, скульптурное отделение (1990–1995 гг.), затем Самарский государственный педагогический институт, факультет ИЗО и ДПИ (1996-1999).

В своих работах Николай уделяет большое внимание поиску гармоничного решения, а также стилевого единства и смысловой нагрузки, интересного пластического решения. Работает с различными материалами и технологиями: бронза, нержавеющая сталь, керамика.

Среди его известных работ в Самаре: памятник св. Сергию Радонежскому (Храм Кирилла и Мефодия), памятник Святителю Алексию (Храм Кирилла и Мефодия), памятник Митрополитам Мануилу и Иоанну (Ильинская площадь), памятник Святителю Николаю чудотворцу (ул. Чкалова), памятник отопительной батарее (Волжский проспект), проект "Мегафон дарит легенду" Газели (Московское шоссе), фонтан "Древо жизни" (ул. Полевая), ландшафтный проект "Аммонит" (ул. Ново-Садовая), скульптура "Бурлаки на Волге" (ул. Максима Горького), скульптура "Русскому спасателю" (ул. Молодогвардейская), скульптура "Женщина — мать" (сквер Родина), скульптура "Дама с ракеткой" (сквер Пушкина), скульптура "Швейк и его верная собака" (ул. Куйбышева).

Игорь Доний родился в Одесской области в 1958 году. С 1993 г. он живет в Самаре. Окончил художественное училище Владивостока (1973–1977гг.), институт искусств, Владивосток (1979–1984гг).

Его работы находятся в Объединении "ИЗОпропаганда" (Москва), Константиновском дворцес (Санкт-Петербург), санатории "Волжский Утес", Дальневосточном художественном музее Хабаровска, художественном музее Якутска, областном краеведческом музее Магадана, Государственной приморской картинной галерее Владивостока, Тольяттинском художественном музее ("Тольяттинская картинная галерея"), галерее "Арт-Этаж" (Владивосток), в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая, Австралии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5