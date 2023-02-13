В Самаре пройдет совместная выставка Николая Куклева и Игоря Дония

Во вторник, 14 февраля, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (Самара, ул. Молодогвардейская, 209) откроется совместная выставка скульптора Николая Куклева и живописца Игоря Дония (6+).

Николай Куклев родился в Куйбышев в 1973 г., окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, скульптурное отделение (1990–1995 гг.), затем Самарский государственный педагогический институт, факультет ИЗО и ДПИ (1996-1999).

В своих работах Николай уделяет большое внимание поиску гармоничного решения, а также стилевого единства и смысловой нагрузки, интересного пластического решения. Работает с различными материалами и технологиями: бронза, нержавеющая сталь, керамика.

Среди его известных работ в Самаре: памятник св. Сергию Радонежскому (Храм Кирилла и Мефодия), памятник Святителю Алексию (Храм Кирилла и Мефодия), памятник Митрополитам Мануилу и Иоанну (Ильинская площадь), памятник Святителю Николаю чудотворцу (ул. Чкалова), памятник отопительной батарее (Волжский проспект), проект "Мегафон дарит легенду" Газели (Московское шоссе), фонтан "Древо жизни" (ул. Полевая), ландшафтный проект "Аммонит" (ул. Ново-Садовая), скульптура "Бурлаки на Волге" (ул. Максима Горького), скульптура "Русскому спасателю" (ул. Молодогвардейская), скульптура "Женщина — мать" (сквер Родина), скульптура "Дама с ракеткой" (сквер Пушкина), скульптура "Швейк и его верная собака" (ул. Куйбышева).

Игорь Доний родился в Одесской области в 1958 году. С 1993 г. он живет в Самаре. Окончил художественное училище Владивостока (1973–1977гг.), институт искусств, Владивосток (1979–1984гг).

Его работы находятся в Объединении "ИЗОпропаганда" (Москва), Константиновском дворцес (Санкт-Петербург), санатории "Волжский Утес", Дальневосточном художественном музее Хабаровска, художественном музее Якутска, областном краеведческом музее Магадана, Государственной приморской картинной галерее Владивостока, Тольяттинском художественном музее ("Тольяттинская картинная галерея"), галерее "Арт-Этаж" (Владивосток), в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Кореи, Канады, Китая, Австралии.