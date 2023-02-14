Власти Самары подготовят проект планировки исторического центра на реконструкцию сетей дождевой канализации

Мэрия Самары опубликовала распоряжение, в соответствии с которым департамент городского хозяйства и экологии города должен подготовить документацию по планировке территории на реконструкцию сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.

Мэрия Самары опубликовала распоряжение, в соответствии с которым департамент городского хозяйства и экологии города должен подготовить документацию по планировке территории на реконструкцию сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.

В техзадании обозначены границы разработки документации по и площадь объекта проектирования: историческая часть Самары от ул. Полевой до реки Самара, площадь — 72 га.

Проект должен быть подготовлен и предоставлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев.