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Власти Самары подготовят проект планировки исторического центра на реконструкцию сетей дождевой канализации

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала распоряжение, в соответствии с которым департамент городского хозяйства и экологии города должен подготовить документацию по планировке территории на реконструкцию сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.

Мэрия Самары опубликовала распоряжение, в соответствии с которым департамент городского хозяйства и экологии города должен подготовить документацию по планировке территории на реконструкцию сетей дождевой канализации в границах исторического поселения и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.

В техзадании обозначены границы разработки документации по и площадь объекта проектирования: историческая часть Самары от ул. Полевой до реки Самара, площадь — 72 га.

Проект должен быть подготовлен и предоставлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев.

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