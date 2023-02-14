В Новокуйбышевске разыскивают пострадавших от действий "знахарки"

Сотрудники отдела уголовного розыска Новокуйбышевска задержали подозреваемую в мошенничестве, произошедшем два года назад.

В мае 2021 г. в полицию обратилась 86-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества. Сумма причиненного материального ущерба составил 50 тыс. рублей.

При опросе заявительница сообщила, что во время прогулки к ней подошла неизвестная женщина и начала рассказывать о том, что обладает способностями, которые позволяют ей "видеть", что у родных потерпевшей есть проблемы со здоровьем. И чтобы их устранить, необходимо провести обряд: принести незнакомке что-то ценное, можно денежные средства, которые пострадавшая после проведения ритуала будет тратить и тем самым укреплять здоровье родных.

Доверчивая женщина поверила в возможности незнакомки и принесла ей 50 тыс. рублей. Во время проведения "ритуальных действий" злоумышленница подменила денежные средства на обрезки газет и положила их в конверт, который передала пенсионерке. Дома потерпевшая обнаружила отсутствие денег и поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В начале февраля 2023 г. задержана на территории областного центра 37-летнюю женщину, ранее судимую за хранение наркотических веществ. Задержанная была доставлена в Новокуйбышевский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемая вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб потерпевшей в полном объеме.