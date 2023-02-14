Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни

Самарская область вошла в десятку регионов общероссийского рейтинга по качеству жизни. Такие данные приводятся в исследовании РИА "Новости". Места в рейтинге для 89 регионов России распределили на основе баллов (от 1 до 100), полученных за 67 показателей, оценивающих состояние разных аспектов условий жизни и социальной сферы.

Эксперты утверждают, в целом состав первой двадцатки рейтинга почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Лидерами по-прежнему являются Москва (83), Санкт-Петербург (82,3) и Московская область (78,2). Самарская область набрала 63 балла — символическое число, совпадающее с кодом региона на автомобильных номерах. В десятке, наряду с 63-м регионом, — Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Ленинградская и Калининградская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

Из соседей Самарской губернии в ПФО: Нижегородская область занимает 12-е место (61,7); Ульяновская область — на 32-м месте (53), Оренбургская область — на 33-м месте (52,8), Пензенская область — на 34-м месте (52,5), у Саратовской области — 44-е место (50,7), у Мордовии — 53-е место (48).

Темпы социально-экономического развития Самарской области оценил президент России Владимир Путин во время встречи с Дмитрием Азаровым в октябре прошлого года. Глава государства отметил результаты работы губернатора по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению высоких показателей по ряду направлений, в целом оценив ситуацию в регионе как "стабильную и хорошую, по многим показателям выше среднероссийских".

На территории Самарской области реализуются более 200 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. В 2022-м регион смог повторить рекорд предыдущего года по запуску новых производств. Не менее 30 новых производств планируется запустить и в 2023 году.

Ежегодно в регионе создается не менее 10 тысяч новых рабочих мест. Благодаря чему уровень зарегистрированной безработицы в Самарской области достиг минимума за всю историю наблюдений.

Эти результаты и достижения региона отмечаются на федеральном уровне. За последние 5 лет Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялась с 65-й позиции на 8-е место.

Несмотря на непростые времена в Самарской области не отказались ни от одного социального обязательства, не остановили ни одну стройку. За год в регионе построили и отремонтировали 712 км дорог — абсолютно рекордный показатель, капитально отремонтировали полсотни общеобразовательных учреждений.

В центре внимания областного правительства остается охрана здоровья людей. В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, развитие сети кардиологической, онкологической помощи. За последние пять лет в Самарской области построено 115 новых медицинских объектов, более 200 отремонтированы, обновляется автопарк скорой медицинской помощи, ведется большая работа по поддержке и привлечению профессиональных кадров в систему здравоохранения.

Еще одна из ключевых задач правительства Самарской области — улучшение жилищных условий людей, выполнение планов по вводу жилья, реализации государственных социальных программ (переселение из аварийного жилья, обеспечение жильем сирот). По итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 1,88 млн кв. м. Регион обеспечил жильем рекордное число детей-сирот: ключи от собственных квартир получили 953 человека. С опережением идет выполнение программы по переселению из аварийного жилья, по итогам 2022 г. ее показатели исполнены на 112%.

Напомним, губернатор поставил задачу выполнить действующую программу по расселению из аварийного жилья на год раньше срока: не в 2025-м, а в 2024 году.