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Здравоохранение Общество

Жизнь без боли сегодня возможна

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Измучил болевой синдром при радикулите, "дергает" тройничный нерв, не дают спать головные боли и мигрени? Сегодня достаточно обратиться в специализированный "Центр лечения боли" и прекратить "хождение по мукам".

Фото: dkb63.ru

В новом отделении клиники "РЖД-медицина" применяются оригинальные методики, позволяющие подобрать индивидуальный курс лечения каждому пациенту. Как результат, достигается длительная стойкая ремиссия заболевания, восстанавливается объем движений, предотвращается переход острой стадии заболевания в хроническую.

Для человека это означает "всего лишь" избавление от боли, как правило, мучительной, выматывающей или острой, нестерпимой, значительно снижающей качество жизни.

Чтобы купировать болевой синдром на фоне заболеваний позвоночника, при невралгии тройничного нерва, головных болях, мигренях и т.д. применяются несколько видов воздействия на проблемные зоны. Медикаментозная терапия, лечебные блокады (эпидуральная по Кателену, корешковая блокада под контролем миостимуляции), иглорефлексотерапия, массаж, дозированное сухое скелетное вытяжение, мануальная терапия и лечебная физкультура с курсом кинезиотерапии в специально оборудованном тренажерном зале. Для борьбы с каждым видом боли врачи подберут свой курс лечения после комплексного обследования пациента: анализа жалоб и динамики развития симптомов, оценки неврологического и ортопедического статуса, анализа данных проведенных исследований (рентген, МРТ, КТ, ЭНМГ и другие). При необходимости дополнительное обследование проводится в условиях клиники.

Возглавляет отделение врач высшей категории, главный внештатный невролог Куйбышевской железной дороги Инна Бердникова, имеющая многолетнюю успешную практику лечения неврологических заболеваний.

"Так или иначе, каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой боли. Как правило, болевой синдром трудно контролировать, боль "захватывает" человека целиком - не дает нормально жить, двигаться, спать, нарушаются многие функции организма. Поэтому наша рекомендация - выбери жизнь без боли! Сегодня это возможно", - советует врач.

 

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