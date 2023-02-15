В 2022 году жители Самарской области на 9% чаще заключали браки

За январь–ноябрь 2022 года в Самарской области зарегистрировано 20,2 тысячи брачных союзов — на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, передает Самарастат.

"В среднем на одну тысячу жителей региона приходилось 7,1 брачных союза. Этот показатель называют коэффициентом брачности", — отмечается в сообщении.

Самый высокий коэффициент в Кинеле (8,2%), среднее значение показателя по региону превышают Жигулевск и Новокуйбышевск (по 8%), а также Чапаевск (7,5%).

"В сельской местности самые высокие коэффициенты брачности в Богатовском (9,1%), Большеглушицком (8,7%), Большечерниговском и Красноармейском районах (по 8,5)", — рассказали в Самарастате.

Среднее значение по региону превышают Волжский, Красноярский и Пестравский районы (по 7,2 каждый).

Кроме того, в службе статистики вычислили и средний брачный возраст молодоженов. В 2021 году большинство мужчин и женщин вступали в брак в возрасте от 20 до 34 лет.

"К данной возрастной категории относилось 66% женихов и 65% невест. В категории от 18 до 19 лет преобладали женщины (5% невест против 1% женихов). В категории от 35 лет и старше было больше женихов, чем невест (33% против 29%)", — заключили в Самарастате.