Тольяттинка Софья Палкина заняла второе место в метании молота в Сочи

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С 10 по 13 февраля на стадионе "Юность" в Сочи состоялись Всероссийские соревнования по легкоатлетическим метаниям "Богатырь".

Фото: СПОРТ ТОЛЬЯТТИ