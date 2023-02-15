Стало известно, где отключат свет с 15 по 20 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
15.02.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Кушниково (ул. К. Маркса, ул. Советская);
16.02.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе);
16.02.2023 с 10-00 до 13-00
Исаклинский район
с. Пригорки (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Нагорная, Ф. Л. Тихонов А.П., ФГУП "Почта России", Исаклинское РайПо, ФАП, Ф. Л. Тихонов А.П., СовМежХоз водозабор, гараж Птичник, Птичник Шматенко Т.В., нежилая постройка Дергунов Н.Ю.).
с. Убейкино (ОТФ ИП КФХ "Яковлев В.Е., ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Прямая, СовМежХоз водозабор).
п.Лесной (Вышка РФС-18).
(АЗС "Сергач").
17.02.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. Б. Толкай (ул. Мира, ул. Ленина)
20.02.2023 с 10-00 до 15-00
Сергиевский район
п. Суходол (плодосовхоз ОАО "Сургутское")
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.