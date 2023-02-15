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Туризм Общество

По любви — в Эмираты: где россияне провели 14 февраля

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, День святого Валентина граждане России предпочли провести в Объединенных Арабских Эмиратах.

Более 60% путешественников День всех влюбленных провели именно в ОАЭ. Причем в большинстве случаев в эти дни в Эмираты прилетали либо семьи с детьми, либо компании, состоящие из четырех человек, а доля влюбленных парочек среди посетителей ОАЭ из России составила свыше 16%.

В 22% случаев россияне предпочли отправиться в Турцию. Еще чуть более 11% наших сограждан на 14 февраля уехали в Армению. Остальные страны посетили гораздо меньше число путешественников.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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