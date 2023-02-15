45 проектов, более 1 000 авторов, инициаторов и организаторов, 11 победителей — такова статистика регионального этапа премии "Серебряный Лучник — Самара", главной награды в области развития общественных связей. Итоги 2022 года профессиональное сообщество по традиции подвело в студии ГТРК "Самара".

Торжественная церемония — не просто награждение победителей. В первую очередь это презентационная площадка лучших проектов года, креативных идей, эффективных коммуникационных инструментов, копилка уникального опыта в области развития общественных связей.

Каждый новый "Лучник" имеет свои индивидуальные особенности, отражающие общественные настроения и интересы прошедшего года. О чем поведал нам самарский "Лучник"-2022?

Наиболее острая конкуренция разгорелась в номинациях "Продвижение государственных и общественных программ" и "Культурно-просветительские проекты". Во второй из них эксперты даже приняли решение определить двух победителей, поскольку разрыв в оценке составил 0,5 балла, то есть меньше статистической погрешности. Награды получили проекты "Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба Валерия Грушина" и "Летний джазовый лагерь "Moving Club Camp".

Большое уважение вызывают авторы проектов в социальных номинациях "Благотворительность" и "ESG-коммуникации". "С каждым годом все больше работ посвящено решению актуальных социальных задач. Более того, они начинают приобретать комплексный характер. Так, проект "Это все сказки", за который я вручала награду, объединил и социальный блок, и экологию, и корпоративные коммуникации. Партнерство с "Серебряным Лучником" позволяет совету находиться в постоянном потоке свежих идей и проектов, и впоследствии — предлагать им свою поддержку. Благодаря премии мы видим, что действительно волнует жителей региона и в чем мы можем быть полезны", — говорит член жюри, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан Анастасия Беленкова.

Проекты маркетинговой номинации характеризовались структурностью, многообразием используемых инструментов и высокой результативностью. Порадовали в этом году и студенческие работы. Все они носят практический характер и связаны пусть с небольшим, но уже профессиональным опытом ребят.

"Серебряный Лучник — Самара"-2022 подошел к финалу, победители премии получили свои заслуженные награды. Их работы оценивали 19 экспертов в области коммуникаций по шести критериям: актуальность и масштабность, креативность, аналитический и стратегический подход, комплексность использования средств коммуникаций, результативность.

"В Самарском регионе всегда много проектов, заслуживающих награды, достойно представляющих регион на федеральном уровне. Да, стать участником "Серебряного Лучника" и тем более одержать победу в конкурсе непросто. Надо придумать мощную идею, воплотить ее в жизнь, а затем грамотно, в соответствии со стандартами и требованиями премии описать проект именно как коммуникационное решение. Но это наша принципиальная позиция, которая позволяет "Лучнику" жить вот уже 26 лет и оставаться № 1 в области развития общественных связей", — говорит Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" (г. Москва).

Десять лучших самарских проектов вошли в федеральный шорт-лист "Лучника", что позволит им принять участие в заключительном этапе премии.

Проекты — победители регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара" за 2022 год

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"

Всероссийский телемарафон "Национальный характер", ГТРК "Самара";

номинация "Благотворительность"

"Благотворительный аукцион в поддержку реставрации "Дома с часами" (дом Кожевникова, Коммунистическая, 5)", Самарская региональная общественная организация "За информационное общество";

номинация "Культурно-просветительские проекты"

"Летний джазовый лагерь "Moving Club Camp", Самарская детско-молодежная городская общественная организация "Клуб "Движение";

"Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни и туризма клуба Валерия Грушина", коллектив членов клуба Валерия Грушина;

номинация "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера"

экологический проект "Это все сказки", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

номинация "Развитие и продвижение территорий"

фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени", ГТРК "Самара";

номинация "Продвижение технологий будущего"

совместный информационно-просветительский спецпроект "Космос для жизни", информационный портал "Волга Ньюс" и Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева;

номинация "Корпоративные коммуникации"

PR-проект "Дорога первых", посвященный 80-летию Сызранского нефтеперерабатывающего завода, АО "Сызранский НПЗ";

номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

"Дань Волге в День Волги", Поволжский банк ПАО "Сбербанк";

номинация "Маркетинговые коммуникации"

"Трансформация лечебного учреждения. Маркетинговые коммуникации в работе государственного лечебного учреждения", клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России;

номинация "Лучший студенческий проект"

"Стратегия продвижения проекта "Ваш Коттедж" выставочного комплекса "Экспо-Волга", Снежана Филатова, студентка 4-го курса Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, направление подготовки "Реклама и связи с общественностью".

Официальный сайт премии — luchnik.ru/competitions/sa-samara/.