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ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году основную динамику рынка потребительского кредитования обеспечил сегмент кредитных карт. В 2023 году темп использования кредиток сохранится, и одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше.

По слова Анатолия Печатникова, в январе ВТБ запустил рассрочку для покупок по кредитной "Карте возможностей". Ценность и уникальность сервиса на рынке в том, что ее можно подключить для уже совершенных покупок, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней, а также оформить сразу на несколько покупок. В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента — помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. А в конце года планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом), которые позволят клиенту осуществить покупку на короткий срок без процентов и переплат непосредственно в маркетплейсах, магазинах электроники, товаров для дома, а также одежды и обуви.

Рассрочка для покупок по кредитной "Карте возможностей" доступна в ВТБ Онлайн за несколько кликов. Сервис можно подключить для покупок от 1 тыс. рублей, проведенных по кредитной карте за последние 30 дней. Клиент самостоятельно выбирает срок ее действия — от 3 до 12 месяцев. Рассрочка предоставляется без процентов, клиент только один раз оплачивает комиссию за ее оформление. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия. Задолженность погашается равными платежами, которые необходимо вносить на кредитную карту до 20 числа каждого месяца.

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