"Лада" победила "Омские Крылья" - 7:4

В среду, 15 февраля, ХК "Лада" одержал победу над "Омскими Крыльями" (Омск) в очередном матче PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Тольятти.

Гости довольно активно начали встречу, и вскоре получили численное преимущество. В эти две минуты волжанам пришлось нелегко, но хозяева выстояли.

А вот второе удаление в составе "Лады" гости на 7-й минуте реализовали — Егор Сердюк точно бросил в дальний угол, 0:1.

На 14-й минуте тольяттинцам удалась контратака "2 против 1", Степан Стешенко решил бросить сам, и не прогадал — 1:1. Для форварда волжан эта шайба стала первой в форме родной команды.

На 18-й минуте Николай Глухов мощным броском от синей линии наказал гостей за нарушение правил, 2:1. После этого место в воротах "Крыльев" занял Арсений Ахметов.

На 23-й минуте Глухов оформил дубль — защитник "Лады" вновь реализовав большинство, мощно приложившись к шайбе от синей линии — 3:1.

На 28-й минуте Иван Романов увеличил счет до 4:1 — тольяттинцы вновь реализовали численное преимущество. На последней минуте второго периода Алексей Митрофанов вошел в зону гостей и точно бросил — 5:1.

На третий период в ворота гостей вернулся Алексей Мельничук. На 43-й минуте Сергей Яневский сократил счет.

Вскоре контратаку волжан с выходом "3 против 2" завершил Павел Медведев — 6:2. Гости ответили на этот гол шайбой Максима Махрина — 6:3.

Во второй половине периода гости несколько раз заменяли голкипера полевым игроком, в итоге Владислав Калетник на последней минуте забросил в пустые ворота. Гости же успели отыграть еще одну шайбу — Махрин оформил дубль. 7:4 — победа "Лады".