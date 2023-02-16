"Ладья" одержала волевую победу над "Авто"

В среду, 15 февраля, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" в Екатеринбурге одержала победу над местным ХК "Авто", сообщает пресс-служба автозаводцев.
К середине матча хозяева выигрывали 2:0, но на 38-й минуте с интервалом в 14 секунд Александр Захарин и Сергей Макаров восстановили равновесие.
В третьем периоде Глеб Лачинов забросил третью шайбу в ворота "Авто". Ни тайм-аут, ни замена вратаря полевым игроком не помогли уральцам избежать поражения.
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