"Ладья" одержала волевую победу над "Авто"

В среду, 15 февраля, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" в Екатеринбурге одержала победу над местным ХК "Авто", сообщает пресс-служба автозаводцев.

К середине матча хозяева выигрывали 2:0, но на 38-й минуте с интервалом в 14 секунд Александр Захарин и Сергей Макаров восстановили равновесие.

В третьем периоде Глеб Лачинов забросил третью шайбу в ворота "Авто". Ни тайм-аут, ни замена вратаря полевым игроком не помогли уральцам избежать поражения.