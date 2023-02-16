Сотрудники ТЭЦ ВАЗа приняли участие в федеральной акции "Дарите книги с любовью"

Около 50 сотрудников ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") поддержали общероссийскую акцию "Дарите книги с любовью", приуроченную к Международному дню книгодарения.
На протяжении нескольких дней на проходной электростанции был организован прием книг из домашних библиотек работников. Куратором акции выступила лаборант химического анализа ТЭЦ ВАЗа Виктория Ивлюшкина. В результате было собрано свыше 400 томов художественной литературы, которые были направлены в сельские библиотеки.
"Данное мероприятие реализовано в рамках стандарта "зеленого офиса", который действует в "Т Плюс" с прошлого года. Это воспитывает ответственное использование природных ресурсов и в конечном итоге помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду", - отметил технический директор - главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.
Напомним, энергетики "Т Плюс" активно участвуют в экологических акциях. В частности, ежегодно сотрудники станции восстанавливают сосновый бор в Тольятти. За пять лет энергетики высадили здесь 75000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.
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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...