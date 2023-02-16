Сотрудники ТЭЦ ВАЗа приняли участие в федеральной акции "Дарите книги с любовью"

Около 50 сотрудников ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") поддержали общероссийскую акцию "Дарите книги с любовью", приуроченную к Международному дню книгодарения.

На протяжении нескольких дней на проходной электростанции был организован прием книг из домашних библиотек работников. Куратором акции выступила лаборант химического анализа ТЭЦ ВАЗа Виктория Ивлюшкина. В результате было собрано свыше 400 томов художественной литературы, которые были направлены в сельские библиотеки.

"Данное мероприятие реализовано в рамках стандарта "зеленого офиса", который действует в "Т Плюс" с прошлого года. Это воспитывает ответственное использование природных ресурсов и в конечном итоге помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду", - отметил технический директор - главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

Напомним, энергетики "Т Плюс" активно участвуют в экологических акциях. В частности, ежегодно сотрудники станции восстанавливают сосновый бор в Тольятти. За пять лет энергетики высадили здесь 75000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.