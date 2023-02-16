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Общество

Служащих Самарской области обучат основам психологии и быстрого реагирования в сложной ситуации

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовали интерактивные лектории для служащих "Основы психологии и быстрого реагирования в сложной ситуации". Открытие цикла лекториев состоялось в студии ГТРК Самара.

Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина рассказала о программе и целях проекта.

"Каждую неделю в течение нескольких месяцев служащие Самарской области будут обучаться основам психологии и быстрого реагирования в сложной ситуации. Это поможет более эффективно оказывать помощь и работать с жителями региона, в том числе, вернувшимися с СВО, а также с и их близкими", — сказала Наталья Баландина.

Потребность в психологической подготовке служащих выявилась в ходе постоянного обсуждения и отработки рабочих тем между департаментом кадровой политики и государственного управления Самарской области, сообществом "Лидеров России" и фондом "Звезда и Лира".

Победитель четвертого сезона конкурса "Лидеры России" Алексей Ермолаев предложил организовать в Самаре центр подготовки психологов, которые в будущем в качестве волонтеров смогут оказывать помощь участникам специальной военной операции России и их родственникам. Этот проект получил поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Первый цикл обучающих лекториев будут проводить специалисты "Центра развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга" и представители психологического и медицинского сообщества, которые также поддержали идею обучения служащих основам психологических знаний.

В стартовом лектории приняли участие доктор психологических наук, завкафедрой психологии Самарского университета им. Королева Константин Лисецкий, а также начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Александр Каширин. Они отвечали на вопросы, поступившие в эфир, и подчеркнули важность программы.

Также в лектории участвовал руководитель проекта "Тренинговый центр по обучению и подготовке лиц в сложившейся сложной обстановке", победитель конкурса "Лидеры России Алексей Ермолаев и генеральный директор общественного культурно-социального фонда "Звезда и Лира" Максим Смирнов.

В продолжение лекториев служащие Самарской области изучат темы "Психогигиена и инструменты самопомощи", "Базовые знания о посттравматическом стрессовом расстройстве", "Безопасное поведение в нештатных ситуациях" и другие.

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