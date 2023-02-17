В Чапаевске погиб один человек при взрыве на оборонном заводе

В четверг, 16 февраля, на Чапаевском механическом заводе в Самарской области сдетонировала взрывчатка, сообщает ТАСС.

"В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло. Погиб один человек, трое получили ранения", — сказал собеседник агентства.

Чапаевский механический завод выпускает широкую гамму капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.