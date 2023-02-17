Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 17 февраля по 1 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.02.2023 с 09:00 до 10.00 и с 15:00 до 16:00

Ставропольский район

Валы

17.02.2023 с 09-00 до 16-00

Ставропольский район

Валы (ул. Октябрьская д. 1-45, ул. Советская д. 1-27, ул. Чапаева д. 1-32 (четная сторона)

ул. Красноармейская д. 1-55, ул. Морская д. 1-29);

17.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Цветочная, ул. Рябиновая);

17.02.2023 с 09-00 до 12-00

Ставропольский район

с. Зеленовка (ул. Советская, ул. Рабочая);

17.02.2023 с 12-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Зеленовка (ул. Советская);

18.02.2023 с 10:00 до 15:00

Красноярский район:

c. Белозёрки

с. Старосемейкино

20.02.2023 с 09:00 до 16:00

Большеглушицкий район

с. Большая Глушица (ул. Пищевая, ул. Льва Толстого)

20.02.2023 с 09:00 до 15:00

Приволжский район:

с. Федоровка (ул. Луговая)

20.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

c.М.Ибряйкино (ул. Садовая, Островского, Ворошилова)

28.02.2023 с 10-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Первомайская; ул. Ворошилова; ул. Чкалова; ул. Набережная; ул. Кооперативная; ул. Красноармейская; ул. Советская; ул. Комсомольская; ул. Пионерская; ул. Мира; ул. Восточная; пер. Садовый; ул. Полевая; ул. Колхозная; пер. Восточный; пер. Рабочий; пер. Спортивный; пер. Светлый; проезд Больничный; ул. Производственная);

01.03.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Степная, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Северная, пер. Тихий).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.