Самарскому военному госпиталю построят новый хирургический комплекс

Руководством Министерства обороны РФ принято решение по строительству на территории Самарского военного госпиталя нового хирургического корпуса. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Также парламентарий отметил, что по итогам встречи с заместителем министра обороны составлена смета на 168 млн руб. на ремонт лечебного корпуса госпиталя.
Отметим, что Самарский госпиталь — это базовый госпиталь военного округа, где на постоянной основе проходят лечение участники СВО.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров