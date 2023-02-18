Самарскому военному госпиталю построят новый хирургический комплекс

Руководством Министерства обороны РФ принято решение по строительству на территории Самарского военного госпиталя нового хирургического корпуса. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Также парламентарий отметил, что по итогам встречи с заместителем министра обороны составлена смета на 168 млн руб. на ремонт лечебного корпуса госпиталя.

Отметим, что Самарский госпиталь — это базовый госпиталь военного округа, где на постоянной основе проходят лечение участники СВО.