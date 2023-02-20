"Ладья" обыграла "Тюменский легион"

В воскресенье, 19 февраля, "Ладья" на выезде обыграла "Тюменский легион" - 4:2.
На 22-й минуте Данила Гроза в меньшинстве убежал к воротам Егора Громовика, и вывел "Ладью" вперед — 0:1.
Отыграться тюменцы смогли на последних секундах второго периода, когда Александр Лазарев подправил шайбу в ворота Данилы Овчарика после броска Владимира Крикунова — 1:1.
На 46-й минуте Тарас Зацепин в контратаке вывел вперед "Ладью" — 1:2. Хозяева на 45-й минуте отыгрались после броска Крикунова в большинстве. Но, концовка осталась за волжанами: Гроза сначала оформил дубль, а на последней минуте — и хет-тик, поразив пустые ворота — победа "Ладьи" со счетом 4:2.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!