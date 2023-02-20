Тольяттинские фигуристы выиграли традиционный турнир "Кумпарсита"

В самарском спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" наградили победителей и призеров 22-х Всероссийских соревнований в танцах на льду.

Соревнования посвящены первым олимпийским чемпионам в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, которые будучи в Куйбышеве вместе со своим тренером Еленой Анатольевной Чайковской, составили показательный танец под названием "Кумпарсита", ставший их визитной карточкой во всем мире.

В состязаниях среди перворазрядников фигуристы 63 региона завоевали две медали. Победителями стали воспитанники заслуженного тренера России Олега Судакова — Алиса Борисова и Никита Шумков. Они опередили подмосковный дуэт на 3,02 балла. Бронзовые медали выиграли Полина Отмахова и Глеб Бакшаев. Обе тольяттинские пары представляют ГАУ ДО СО СШОР № 1.