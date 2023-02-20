Россияне рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными

Для 59% россиян комплектация автомобиля важнее, чем его класс, выяснили СК "Росгосстрах" и ГК АВТОДOM в ходе совместного опроса. Если при покупке автомобиля в дилерском центре не будет желаемой комплектации, то 91% респондентов готовы ждать нужный автомобиль. Из них 73% согласны ждать не более месяца, а оставшиеся — сколько потребуется.
Подавляющее большинство респондентов (93%) владеют автомобилем иностранного производства, а 7% являются обладателями отечественного авто. Самыми важными функциями для автовладельцев являются "зимний пакет" — подогрев сидений, руля, лобового стекла / зеркал (31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%).
Также респонденты рассказали, о каких опциях в своих автомобилях они мечтают:
- парктроник — 40%,
- доводчики для дверей — 23%,
- дистанционный запуск двигателя — 20%,
- ассистент парковки, управляется через мобильное приложение в смартфоне — 10%,
- неоновая подсветка контура решетки радиатора — 6%.
23% россиян достаточно базовой комплектации, предлагаемой автопроизводителем, а 77% готовы доплачивать за необходимые функции в автомобиле. Из них 37% докупают желаемые функции отдельно.
32% россиян готовы заплатить за дополнительные функции от 100 до 300 тысяч рублей, еще 28% — до 100 тысяч рублей, а 19% готовы потратить от 500 до 700 тысяч рублей.
"Установка допоборудования — полезная процедура, которая позволяет сделать поездки на автомобиле еще более удобными и комфортными. Важно помнить, что установка дополнительных функций — сложный процесс, который требует высокой квалификации от мастеров. Современные автомобили обладают большим количеством технологических и электронных опций. Поэтому процедуру дооснащения следует доверять только сертифицированным специалистам в сервисных центрах официального дилера", — отметил Роман Тимашов, директор по сервису АВТОДОМ Алтуфьево.
"Сегодня стоимость автомобилей такова, что даже самые незначительные повреждения могут серьезно ударить по бюджету. Защитить от непредвиденных расходов может надежный полис каско с актуальной на сегодняшний день страховой суммой, отражающей реальную рыночную стоимость машины, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — Причем, если в машине есть существенно влияющие на ее цену опции или дополнительное оборудование, при заключении договора следует это обязательно указать или застраховать отдельно".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.