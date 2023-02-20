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Страхование Финансы

Россияне рассказали, какие функции в автомобиле считают самыми важными

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для 59% россиян комплектация автомобиля важнее, чем его класс, выяснили СК "Росгосстрах" и ГК АВТОДOM в ходе совместного опроса. Если при покупке автомобиля в дилерском центре не будет желаемой комплектации, то 91% респондентов готовы ждать нужный автомобиль. Из них 73% согласны ждать не более месяца, а оставшиеся — сколько потребуется.

Подавляющее большинство респондентов (93%) владеют автомобилем иностранного производства, а 7% являются обладателями отечественного авто. Самыми важными функциями для автовладельцев являются "зимний пакет" — подогрев сидений, руля, лобового стекла / зеркал (31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%).

Также респонденты рассказали, о каких опциях в своих автомобилях они мечтают:

  • парктроник — 40%,
  • доводчики для дверей — 23%,
  • дистанционный запуск двигателя — 20%,
  • ассистент парковки, управляется через мобильное приложение в смартфоне — 10%,
  • неоновая подсветка контура решетки радиатора — 6%.

23% россиян достаточно базовой комплектации, предлагаемой автопроизводителем, а 77% готовы доплачивать за необходимые функции в автомобиле. Из них 37% докупают желаемые функции отдельно.

32% россиян готовы заплатить за дополнительные функции от 100 до 300 тысяч рублей, еще 28% — до 100 тысяч рублей, а 19% готовы потратить от 500 до 700 тысяч рублей.

"Установка допоборудования — полезная процедура, которая позволяет сделать поездки на автомобиле еще более удобными и комфортными. Важно помнить, что установка дополнительных функций — сложный процесс, который требует высокой квалификации от мастеров. Современные автомобили обладают большим количеством технологических и электронных опций. Поэтому процедуру дооснащения следует доверять только сертифицированным специалистам в сервисных центрах официального дилера", — отметил Роман Тимашов, директор по сервису АВТОДОМ Алтуфьево.

"Сегодня стоимость автомобилей такова, что даже самые незначительные повреждения могут серьезно ударить по бюджету. Защитить от непредвиденных расходов может надежный полис каско с актуальной на сегодняшний день страховой суммой, отражающей реальную рыночную стоимость машины, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — Причем, если в машине есть существенно влияющие на ее цену опции или дополнительное оборудование, при заключении договора следует это обязательно указать или застраховать отдельно".

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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