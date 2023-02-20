Качество и полнота реестра недвижимости Самарской области должны достигнуть 95% к 2024 году

В понедельник, 20 февраля, в Управлении Росреестра по Самарской области состоялась пресс-конференция. О практической пользе законодательных инициатив Росреестра, в также первых итогах формирования единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы на территории Самарской области рассказал руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.

В 2022 г. Росреестр осуществлял деятельность в условиях первого года реализации государственной программы создания Национальной системы пространственных данных. Реализуемый Росреестром комплексный план мероприятий призван наполнить Единый государственный реестр недвижимости всеми необходимыми сведениями. К 2030 г. полнота и качество реестра недвижимости должны достигнуть 95%, такая задача поставлена правительством РФ. Самарская область как пилотный регион должна завершить все мероприятия уже к 2024 году. Необходимые организационные меры совместно с правительством Самарской области были успешно реализованы в 2022 году.

"Наполнение реестра недвижимости полными и точными данными обеспечивается за счет внесения сведений о границах административно-территориальных образований, границах земельных участков, охранных и территориальных зон, сведениями о правах, которые по различным причинам не внесены в реестр до настоящего времени. Качество сведений ЕГРН существенным образом влияет на экономическую и социальную повестку региона, обеспечивает защиту прав собственников, способствует реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Данные необходимы как органам власти, так и бизнес-сообществу", — пояснил Вадим Маликов.

В 2022 г. Управление Росреестра по Самарской области совместно с правительством региона, органами местного самоуправления проводили большую работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов, права на которые не зарегистрированы в реестре.

На основании решений органов местного самоуправления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в 2022 г. внесены записи о выявлении правообладателя в отношении порядка двух тысяч (1936) ранее учтенных объектов недвижимости. Сняты с государственного кадастрового учета на основании актов осмотра 4300 ранее учтенных объектов. Итого, с учетом всех мероприятий по выявлению правообладателей на территории Самарской области проведена работа по 121 тыс. объектов, что составляет 28,5% от общего объема работ. Всего в Самарской области 423 500 таких объектов.

Важно отметить, что реализация мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости не повлечет за собой никаких штрафных санкций в отношении выявленных лиц. Правообладатель ранее учтенного объекта по своему желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. Наличие зарегистрированного права в реестре на сегодняшний день это гарантия защиты права собственности. Только объекты с зарегистрированными правами могут являться предметом сделок с недвижимостью. Наличие зарегистрированных прав гарантирует собственнику выплату компенсаций, в случае возможного изъятия объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд, а также в случае гибели объекта. Для регистрации ранее возникшего права необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию возникшего до 31 января 1998 г. права гражданина на объект недвижимости не взимается.

Упрощенный порядок оформления недвижимости в порядке законов о "Гаражной амнистии", "Дачной амнистии 2.0" получил должный отклик от значительно количества граждан Самарской области. Более тысячи граждан стали законными владельцами своих объектов недвижимости гаражного назначения, в отношении которых ранее существовала только судебная перспектива их оформления. За полтора года действия "гаражной амнистией" были оформлены права на 922 земельных участка и 513 гаражей. География реализации "гаражной амнистии" охватывает практически каждое муниципальное образование Самарской области. Лидерами являются городские округа Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск, Самара, Жигулевск, а также муниципальные районы Безенчукский, Шигонский и Красноярский.

Актуальной повесткой на протяжении последних лет остаются вопросы цифровизации отрасли. В 2022 г. особое внимание было уделено стройкомплексу, где по максимуму все услуги и процессы были переведены в электронный вид.

По итогам 2022 г. количество электронных заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав выросло по сравнению с 2021 г. на 8% (7,59%) и составляет 46% от общего количества поступивших заявлений.

Росреестр совместно с Минцифры России провел работу по выводу ключевых массовых услуг ведомства на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Сегодня в полном объеме услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету, предоставлению сведений из ЕГРН, а также услуги лицензирования геодезической и картографической деятельности, доступны на портале Госуслуг.

Переход к клиентоцентричной модели государственного управления проявляется как при разработке новых и изменении существующих норм законодательства, так и в изменении административных процессов (клиентских путей), где во главу угла ставятся интересы заявителя, комплексное сокращение сроков и административных процедур.

Сегодня практически 97% ипотечных сделок, поступивших в электронном виде, отрабатываются за сутки. Сокращаются не только сроки осуществления учетно-регистрационных процедур непосредственно Росреестром, например, до 3 рабочих дней сокращен срок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, поданных в электронном виде, а также законодательно сокращен до трёх дней срок выполнения кадастровым инженером кадастровых работ в отношении объектов бытовой недвижимости.