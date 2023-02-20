Страховой Дом ВСК подвел итоги 6 месяцев работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов.
Почти 25 тыс. консультаций было проведено с момента запуска Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы специалистов, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценным участником процесса лечения.
Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК Страхование". Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, плана обследования. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране.
Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники стали врачи-терапевты (47%), на втором месте дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (16%), на третьем неврологи (15%). Также за весь период работы сервиса 11% пациентов обращались к гастроэнтерологам и 8% — к эндокринологам.
"Цифровая клиника позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. Время получения медицинской помощи с момента появления первых симптомов до начала лечения сократилось в два раза. Благодаря телемедицине пациенты могут получить консультацию терапевта и узкопрофильных специалистов онлайн независимо от региона проживания, а последующее сопровождение медицинским советником помогает пациенту не бросить лечение на полпути. Мы видим устойчивый рост востребованности цифровых решений в медицине среди наших клиентов и это стимулирует спрос на ДМС в целом — по итогам 2022 года объем взносов в данном сегменте вырос на 15%", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.