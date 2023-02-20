В ФНС напоминают о необходимости отправить уведомления об исчисленных суммах налогов

Не позднее 27 февраля 2023 года (с учетом нерабочих праздничных и выходных дней) необходимо представить уведомление об исчисленных суммах налогов.
Необходимо отправить уведомления:
- по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
- по имущественным налогам организаций за 2022 год;
- по страховым взносам за январь 2023 года.
Уплатить исчисленные суммы необходимо в срок не позднее 28.02.2023.
Уведомление предоставляется (форма по КНД 1110355) в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по ТКС или через Личный кабинет с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также на бумаге, если среднесписочная численность за предшествующий календарный год не более 100 человек.
Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом.
К ним относятся:
- НДФЛ;
- страховые взносы;
- имущественные налоги юридических лиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
- упрощенная система налогообложения (УСН и ЕСХН).
Несвоевременное предоставление/непредоставление уведомления не позволит распределить деньги по бюджетам, что приведет к начислению пени.
Вся актуальная информация и примеры заполнения и сроки предоставления уведомления размещены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта Федеральной налоговой службы.
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