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Финансы Экономика и бизнес

В ФНС напоминают о необходимости отправить уведомления об исчисленных суммах налогов

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Не позднее 27 февраля 2023 года (с учетом нерабочих праздничных и выходных дней) необходимо представить уведомление об исчисленных суммах налогов.

Необходимо отправить уведомления:

  • по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2023 по 22.02.2023;
  • по имущественным налогам организаций за 2022 год;
  • по страховым взносам за январь 2023 года.

Уплатить исчисленные суммы необходимо в срок не позднее 28.02.2023.

Уведомление предоставляется (форма по КНД 1110355) в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по ТКС или через Личный кабинет с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также на бумаге, если среднесписочная численность за предшествующий календарный год не более 100 человек.

Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает ранее, чем представляется декларация или расчет налога производится налоговым органом.

К ним относятся:

  • НДФЛ;
  • страховые взносы;
  • имущественные налоги юридических лиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
  • упрощенная система налогообложения (УСН и ЕСХН).

Несвоевременное предоставление/непредоставление уведомления не позволит распределить деньги по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Вся актуальная информация и примеры заполнения и сроки предоставления уведомления размещены на промостранице "Единый налоговый счет" сайта Федеральной налоговой службы.

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