В Тольятти пропал 16-летний парень

В Тольятти разыскивают пропавшего подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

16-летний Кирилл Кузнецов 1 февраля в 7:30 ушел из дома на бульваре Татищева и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 18-19 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны с зелеными надписями по бокам, черную толстовку в мелкий белый рисунок, черные ботинки и серую шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят обратиться по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2: 8(8482)93-46–02, 93-46-47, 89997011407, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.