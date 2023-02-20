В Тольятти пропал 16-летний парень

В Тольятти разыскивают пропавшего подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
16-летний Кирилл Кузнецов 1 февраля в 7:30 ушел из дома на бульваре Татищева и не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид 18-19 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны с зелеными надписями по бокам, черную толстовку в мелкий белый рисунок, черные ботинки и серую шапку.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят обратиться по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2: 8(8482)93-46–02, 93-46-47, 89997011407, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.