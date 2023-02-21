"Ладья" уступила "Тюменскому Легиону" в повторном матче

В понедельник, 20 февраля, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" в Тюмени ХК "Ладья" в повторном матче проиграл "Тюменскому Легиону", сообщает пресс-служба автозаводцев.

На 16-й минуте хозяева воспользовались ошибкой игрока "Ладьи" в его зоне и открыли счет (Егор Егоров). На последней минуте первого периода сначала Богдан Чумаков восстановил равновесие, оказавшись расторопнее всех на чужом пятаке — 1:1. Но, за секунду до сирены на перерыв лучший бомбардир "Тюменского Легиона" Данила Ганин вывел хозяев вперед — 2:1.

В середине второго периода тольяттинцам пришлось поиграть в формате "3 на 5", но "Ладья" выстояла. Вскоре, уже гости получили большинство, и Остап Маслов добил шайбу после броска Карима Вафина — 2:2. Но, до второго перерыва Владислав Абрамов вывел "легионеров" вперед — 3:2.

В концовке Глеб Лачинов сравнял счет — 3:3. В овертайме хозяева реализовали численное преимущество (Артем Нагибин) и вырвали победу со счетом 4:3.

Напомним, первая встреча осталась за тольяттинцами — 4:2.