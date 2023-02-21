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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла клуб "Динамо-Синара"

ВОЛГОГРАД. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем четвертом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Волгограде "Лада" взяла верх над "Динамо-Синарой" — 30:25 (16:12).

Фото: "Лада" ГК

В первом тайме гости тщательнейшим образом пытались избегать провалов, подобных событиям месячной давности. До перерыва все для "Лады" шло вполне приемлемо. После того как она тремя безответными голами кряду не только в первый раз по ходу поединка вырвалась вперед, но и двинулась в отрыв (4:6), динамовская сторона взяла тайм-аут. Однако лишь спустя треть тайма штаб бело-голубой дружины вновь забил тревогу, запросив второй минутный перерыв, так как разрыв удвоился (7:11), и Олегу Кулешову надо было как-то выводить волгоградок на спасительный курс. Сокращения дистанции между соперниками он до перерыва не добился. Впрочем, и дальнейшее падение своих воспитанниц предотвратил.

Заслуга в этом принадлежит, главным образом, Марии Дувакиной. В концовке тайма она совершила два подряд блистательных "спасения", отбив пенальти и чистый выход один на один. Наша Валерия Кирдяшева вдобавок, оказавшись с голкипером с глазу на глаз, пальнула в "молоко". И все же два последних "выстрела" по динамовским воротам перед антрактом увенчались успехом. А сразу после отдыха тольяттинки за три с половиной минуты смастерили для противника "сухой" хет-трик. Так что счет (12:19) радужных перспектив для Волгограда на остаточном отрезке поединка не предполагал. 

Последующий промежуток времени продолжительностью в двенадцать с половиной минут принес местной команде отдельно взятый счет 8:2! А с ним и минимизацию отрыва "Лады" (20:21). Пришлось гостям брать себя в руки с новой силой в середине тайма. Их будущая обладательница (наряду с Дувакиной) приза лучшего игрока матча Кирдяшева на 47-й минуте сделала для нас "плюс 2". Но она же тут же схлопотала в обороне досаднейший "двушник".

В меньшинстве нам, впрочем, удалось свои ворота отстоять. А следом в нападении тольяттинки пошли на новшество, которое им принесло свои плоды. Они едва ли не впервые в нынешнем сезоне начали использовать на правом полусреднем Ольгу Фомину.

Сама вице-чемпионка Олимпиады-2020 вратаря хозяек на исходе 49-й минуты с этой непрофильной для себя позиции не переиграла, зато Виктория Кипень добила в сетку отраженный голкипером мяч. Затем у Оли получилось убежать в классический для нее отрыв, и заключительный динамовский тайм-аут уже не оказал особого влияния в концовке на перипетии борьбы.

За семь минут до финиша наши оторвались уже на шесть мячей. Правда, Дувакина еще в двух эпизодах кряду после этого "покушала" тольяттинок при встречах с нею с глазу на глаз. А за четыре минуты до сирены намек на интригу волгоградки даже призрачно воскресили (24:28). Однако все их колоссальные усилия к спасению очков не привели.

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