В Самаре в 2023 году отремонтируют фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется работами по содержанию, ремонту фонтанов и поливочного водопровода в городе в 2023 году.

Начальная цена контракта составляет 45,99 млн рублей. Предполагается, что за эту сумму подрядчик отремонтирует поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС. Кроме того, нужно заниматься текущим ремонтом городских фонтанов и их содержанием.

Победителя торгов определят после 15 марта. Он должен приступить к расконсервации фонтанов в марте-апреле, к запуску - не позже 1 мая, содержание фонтанов проводить с 1 мая до 1 октября, консервацию и ревизию - до 20 декабря. Ремонт поливочного водопровода и фонтанов нужно осуществлять с 1 мая по 1 октября 2023 года.