В Самаре в 2023 году отремонтируют фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется работами по содержанию, ремонту фонтанов и поливочного водопровода в городе в 2023 году.
Начальная цена контракта составляет 45,99 млн рублей. Предполагается, что за эту сумму подрядчик отремонтирует поливочный водопровод в сквере у памятника Чапаеву, а также фонтаны в сквере "Родина" и возле бассейна ЦСК ВВС. Кроме того, нужно заниматься текущим ремонтом городских фонтанов и их содержанием.
Победителя торгов определят после 15 марта. Он должен приступить к расконсервации фонтанов в марте-апреле, к запуску - не позже 1 мая, содержание фонтанов проводить с 1 мая до 1 октября, консервацию и ревизию - до 20 декабря. Ремонт поливочного водопровода и фонтанов нужно осуществлять с 1 мая по 1 октября 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!