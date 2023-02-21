ВСК улучшает условия полиса "Страхование платежей" для клиентов ЛК "Европлан"

Страховой Дом ВСК совместно с лизинговой компанией "Европлан" предлагает расширение страхового покрытия по востребованной услуге "Страхование платежей".
Полис "Страхование платежей" позволяет клиентам ЛК "Европлан" возместить финансовые потери в случае утраты лизингового транспортного средства: конструктивной гибели или хищения (угона) автомобиля. Согласно условиям договора, Страховой Дом ВСК выплачивает остаток задолженности для закрытия договора лизинга и компенсирует клиенту расходы на лизинговую сделку.
Теперь каждый клиент сможет защитить уплаченные платежи по лизингу или аванс при любом способе его учета — сразу или в течение срока договора лизинга. Данным дополнительным возмещением клиенты смогут распорядиться по своему усмотрению: например, направить его на покупку нового транспортного средства в лизинг для быстрого замещения прежнего, вышедшего из строя ТС, не прерывая производственный процесс.
Услуга "Страхование платежей" доступна для всех видов транспорта: легковой, грузовой, а также спецтехника.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.