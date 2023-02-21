Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области

Подведены итоги викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области. Она проходила в сообществе "Карта жителя Самарской области" в социальной сети ВКонтакте с 7 по 19 февраля.

Всего было опубликовано 13 вопросов, так или иначе касающихся Карты жителя. Например, какие сведения не содержатся на оборотной стороне Карты, какие документы необходимы для оформления Карты или в каком банке была выпущена первая Карта жителя.

Участие в викторине приняло более 1000 жителей Самарской области, в том числе 65,5% - из Самары, 12,2 - из Тольятти, 3,5% - из Чапаевска, 2,8% - из Новокуйбышевска.

Победители определялись по итогам каждого вопроса. Всего призы от партнеров Карты жителя Самарской области получит 51 человек. В числе подарков: сертификат на 10 тыс. руб. на круизы от 6 дней на теплоходах "Ф. И. Панферов", "Федор Достоевский", "Валерий Чкалов", сертификат на 3 тыс. руб. на оплату обучения в автошколе, пригласительные билеты на двоих от Самарского академического театра оперы и балета, пригласительные билеты на концерт джаз-оркестра "Все это JAZZ" в Тольяттинскую филармонию и многие другие.

Победители викторины определялись с помощью приложения "Рандомайзер". По итогам розыгрыша 38 призов достались жителям Самары, четыре будут отправлены в Тольятти, два - в Чапаевск, по одному - в Новокуйбышевск и Сызрань. Еще пять призов найдут своих обладателей после того как победители выйдут на связь с организаторами викторины и назовут свое место жительства. В числе победителей - 41 женщина и 10 мужчин.

"Это уже не первая викторина от Карты жителя. В прошлом году мы проводили розыгрыш призов ко Дню города Самары и ко Дню независимости России. Подобные акции мы будем проводить и дальше. Так что те, кто еще не принимал участие в розыгрыше, но очень хочет, сможет это сделать в 2023 году. Благодаря сообществу Карты жителя в ВКонтакте и официальному сайту проекта можно узнавать не только обо всех проводимых акциях и скидках от партнеров, но и получать ответы на самые актуальные вопросы от держателей карты жителя и тех, кто еще только планирует ее оформить", - отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, Карта жителя Самарской области способна заменить собой банковскую (позволяет проводить банковские операции), транспортную карты (оплата проезда в общественном транспорте), полис ОМС, стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и позволяет получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности.

Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.

С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные "умным" домофоном, а один из федеральных сотовых операторов даже предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

На сегодняшний день у проекта "Карта жителя Самарской области" уже около 200 партнеров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Также у Карты жителя есть мобильное приложение (скачать его можно в Appstore, Rumarket, Nashstore, Rustore), с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы власти.

Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта - в банки ВТБ и "Солидарность" либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Результаты викторины можно узнать здесь, а также в телеграм-канале @цифра63.