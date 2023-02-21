Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дубае

Воспитанница самарской школы тенниса, финалистка "Ролан Гаррос" — 2021 Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 25 февраля, сообщает championat.com.

В матче первого круга Павлюченкова проиграла двукратной чемпионке турниров "Большого шлема", белоруске Виктории Азаренко (15) со счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 51 минуту.

Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Азаренко три эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Общий призовой фонд женского турнира в Дубае составляет $ 2 788 468.