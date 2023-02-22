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Транспорт Транспорт и связь

В Тольятти создали уникальное оборудование, повышающее эффективность дизельной техники

ТОЛЬЯТТИ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская компания "ВЕНС" продвигает на рынок комплекс оборудования, установка которого на транспортные средства позволяет обеспечить экономию при их эксплуатации до 30% и при этом снизить воздействие на окружающую среду.

"Комплекс магнитной сепарации и холодного крекинга" компания "ВЕНС" презентует, являясь резидентом технопарка "Жигулевская долина", которым стала более трех лет назад. Комплекс позволяет непосредственно на транспортном средстве произвести улучшение характеристик топлива, максимально приближая их к оптимальным без применения сложных устройств химического производства и высокотемпературных процессов.

"Комплекс предназначен для автомобилей и тепловозов с двигателями внутреннего сгорания дизельного типа. Магнитная сепарация обеспечивает сверхтонкую очистку углеводородного топлива от ультрадисперсных металлических включений, образующихся при производстве и транспортировке топлива в процессе работы перекачивающих систем. А в блоке крекинга, если говорить простыми словами, дизельное топливо дорабатывается и становится таким, каким оно и должно быть в идеале", - кратко поясняет суть процесса работы директор компании "ВЕНС" Евгений Болтенков.

Технология обработки позволяет дизельному топливу при меньшей его подаче сохранить, а в некоторых случаях повысить его энергоотдачу. При этом снижается и объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Эксплуатанты транспортных средств заявляют о сокращении расходов на топливо на автомобилях и тепловозах от 10% до 22%. заявляют в "ВЕНСе".

Разброс в проценте экономии и выбросе выхлопных газов обусловлен замерами при различных режимах эксплуатации. "На грузовых автомобилях, где установлен наш комплекс, мы стабильно фиксируем экономию в 10-12% при перевозке грузов. Показатель увеличивается при движении без груза и на холостых оборотах. При том режиме, в котором работает спецтехника и грузовики, это очень весомая экономия", - рассказывает директор компании.

Объем выбросов при этом сокращается на 80%. Так, дымность выхлопных газов снижается на 40%, а объем диоксида азота, уходящего в атмосферу, - более чем на 50%. Эти показатели подтверждены лабораторными и ходовыми испытаниями. Таким образом, установка комплекса повышает экологический класс автомобилей с "Евро-5" до "Евро-6".

"Мы уже почти два года испытываем комплекс в реальных условиях. Результаты соответствуют нашим прогнозам", - говорит Евгений Болтенков.

Помимо экономии топлива и заботы об экологии комплекс также обеспечивает чистоту топливной системы, что позволяет сократить эксплуатационные расходы. Ведь один из важнейших аспектов при эксплуатации грузовой и специальной техники - необходимость обслуживания и ремонта, что часто оборачивается покупкой дорогостоящих комплектующих и вынужденными простоями.

В компании заявляют, что применение комплекса сохраняет назначенные ресурсы топливной аппаратуры и позволяет их продлить. "Важный эффект от применения нашего комплекса - это забота о топливной системе. Речь о сохранности и продлении сроков службы плунжерных пар, насосфорсунок, форсунок", - поясняет директор "ВЕНСа".

Сейчас комплекс установлен на грузовые автомобили известного российского ритейлера. В 2023 году в рамках ходовых испытаний он также будет установлен на подвижной состав крупного игрока пассажирских и грузоперевозок в России. Озвучивать названия компаний-партнеров в "ВЕНСе" не могут, руководствуясь условиями заключенных договоров.

Стоит добавить, что о комплексе МСХК на своем сайте, в разделе "Инновации X5" писал крупный ритейлер X5 Group. Речь шла о победе, которую специалисты одержали в стартап-туре "OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR ONLINE 2021" с проектом "Эко-Грузовик".

Комплекс МСХК интегрируется в разрез топливной системы сразу после фильтра тонкой очистки. Его монтаж занимает от двух до четырех часов. На блоке реактора расположены индикаторы, которые показывают работоспособность комплекса. В стандартном исполнении для грузовика максимальный вес комплекса, состоящего из двух узлов, составляет около 50 кг. Сепаратор - наиболее крупный узел - представляет собой цилиндр размером 250×1200 мм при весе до 35 кг.

Эксплуатация комплекса практически не требует дополнительных усилий.

Срок эксплуатации агрегата составляет восемь лет. Срок гарантийного обслуживания - два года.

В компании акцентируют внимание на том, что антироссийские санкции никак не повлияли на производство комплекса, а импортные комплектующие поставляются дружественными странами.

На вопрос о сроках окупаемости для автопредприятий Евгений Болтенков отвечает так: "Если машина регулярно находится в рейсах, а месячные пробеги составляют 10-15 тысяч километров, комплекс окупается за счет экономии на топливе в течение одного года. Но не стоит забывать, что вы экономите и на обслуживании топливной системы, а это отсутствие простоев и затрат на ремонт".

В планах команды, включающей в себя инженеров, проектировщиков и испытателей, - в ближайшее время масштабировать проект, установив комплекс МСХК на автомобили нескольких корпоративных парков. Рассматривается и вариант применения модели для легковых автомобилей.

СПРАВКА

Комплекс МСХК может быть установлен на широкий спектр силовых агрегатов, работающих на жидком углеводородном топливе:

  • двигатели внутреннего сгорания;
  • газотурбинные двигатели;
  • установки локомотивного и судового класса;
  • котлоагрегаты и прочие энергоустановки.

Комплекс обеспечивает электробезопасность и степень защиты IP67 по ГОСТ 14254-96. Важным фактором служат пожаробезопасность и виброустойчивость данного узла.

Имеет сертификаты ДС АТ, ЕАС, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.

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