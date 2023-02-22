В Тольятти служебный пес нашел героин у шутивших невпопад сбытчиков

В Тольятти правоохранители задержали двоих безработных ранее судимых мужчин 35 и 39 лет с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Kia Rio. В машине были водитель и пассажир. Они нервничали, шутили невпопад и пытались побыстрее завершить общение с полицейскими. Из-за этого правоохранители решили досмотреть машину. В результате служебный пес по кличке Лидер-из-Центра-на-Олимпе нашел наркотики за бардачком в панели. Всего у подозреваемых изъяли 234 г героина.

Сами задержанные рассказали, что приобрели наркотики через интернет, чтобы сбывать через тайники в Самарской области.