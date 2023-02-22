В Тольятти служебный пес нашел героин у шутивших невпопад сбытчиков

В Тольятти правоохранители задержали двоих безработных ранее судимых мужчин 35 и 39 лет с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Kia Rio. В машине были водитель и пассажир. Они нервничали, шутили невпопад и пытались побыстрее завершить общение с полицейскими. Из-за этого правоохранители решили досмотреть машину. В результате служебный пес по кличке Лидер-из-Центра-на-Олимпе нашел наркотики за бардачком в панели. Всего у подозреваемых изъяли 234 г героина.
Сами задержанные рассказали, что приобрели наркотики через интернет, чтобы сбывать через тайники в Самарской области.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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