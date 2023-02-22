Около Самары столкнулись три машины, один водитель погиб

В среду, 22 февраля, в ДТП под Самарой погиб водитель Lada Granta. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла в 9:25 на 35 км подъездной дороги к Оренбургу. Столкнулись три автомобиля: Lada Granta, Kia Picanto и грузовой УРАЛ.
В результате водитель Lada погиб на месте до приезда "скорой". Его пассажира доставили в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!