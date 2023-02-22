В Самаре пройдет международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси

В субботу, 5 марта, в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу между командами России и Республики Беларусь.

Дружеская встреча объединит боксеров двух спортивных держав, послужит укреплению национальной системы спорта. На ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных.

В 2023 году отмечается 100-летие Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления физической культуры и спорта. Турнир станет одним из центральных событий самарского региона в череде праздничных юбилейных мероприятий, поможет решить важные государственные задачи по физическому воспитанию, вовлечению граждан в занятия физической культуры и спорта.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. В прошлом году в 63 регионе были проведены Всероссийская спартакиада пенсионеров, Гран-при России по фигурному катанию на коньках "Волжский пируэт", Кубок России по керлингу, фестиваль чемпионов "Игры ГТО" и другие турниры. В 2023 году впервые прошло первенство России по легкой атлетике.

Самарская губерния славится своими легендарными боксерами - двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, чемпионами мира и Европы Василием Шишовым, Александром Алексеевым и другими спортсменами. Боксом в области занимаются более 9500 человек, в том числе полтысячи женщин. По итогам 2022 года 25 боксеров региона вошли в состав сборных команд России.

"Нашим парням всегда нужно быть в хорошей физической форме, а бокс воспитывает все необходимые для этого качества: мужество, быстрое принятие решений, терпение. Конечно, надо наши возможности расширять, чтобы больше мальчишек и девчонок могли пройти эту школу. Не все станут чемпионами, мастерами спорта, но очень важно, что бокс помогает укреплять в ребятах стержень", - подчеркивает заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Сегодня в Самарской области уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Матчевая встреча по боксу пройдет на площадке нового спортивно-культурного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Напомним, что реконструкция современного спорткомплекса значительно ускорилось после встречи президента Владимира Путина и Дмитрия Азарова в 2018 году. Объект был включен в адресную инвестиционную программу с софинансированием из федеральной казны.