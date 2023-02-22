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Олимпийские Спорт

В Самаре пройдет международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 марта, в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу между командами России и Республики Беларусь.

Дружеская встреча объединит боксеров двух спортивных держав, послужит укреплению национальной системы спорта. На ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. Самарскую область в составе команды России представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных.

В 2023 году отмечается 100-летие Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления физической культуры и спорта. Турнир станет одним из центральных событий самарского региона в череде праздничных юбилейных мероприятий, поможет решить важные государственные задачи по физическому воспитанию, вовлечению граждан в занятия физической культуры и спорта.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. В прошлом году в 63 регионе были проведены Всероссийская спартакиада пенсионеров, Гран-при России по фигурному катанию на коньках "Волжский пируэт", Кубок России по керлингу, фестиваль чемпионов "Игры ГТО" и другие турниры. В 2023 году впервые прошло первенство России по легкой атлетике.

Самарская губерния славится своими легендарными боксерами - двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, чемпионами мира и Европы Василием Шишовым, Александром Алексеевым и другими спортсменами. Боксом в области занимаются более 9500 человек, в том числе полтысячи женщин. По итогам 2022 года 25 боксеров региона вошли в состав сборных команд России.

"Нашим парням всегда нужно быть в хорошей физической форме, а бокс воспитывает все необходимые для этого качества: мужество, быстрое принятие решений, терпение. Конечно, надо наши возможности расширять, чтобы больше мальчишек и девчонок могли пройти эту школу. Не все станут чемпионами, мастерами спорта, но очень важно, что бокс помогает укреплять в ребятах стержень", - подчеркивает заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Сегодня в Самарской области уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Матчевая встреча по боксу пройдет на площадке нового спортивно-культурного комплекса "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого", возведенного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Напомним, что реконструкция современного спорткомплекса значительно ускорилось после встречи президента Владимира Путина и Дмитрия Азарова в 2018 году. Объект был включен в адресную инвестиционную программу с софинансированием из федеральной казны.

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А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

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