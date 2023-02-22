Житель Самарской области смастерил оружие, чтобы отомстить за разбитое сердце

В Пестравском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за незаконного изготовления оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе 2023 г. к полицейским обратилась 51-летняя жительница с. Высокое. Она обнаружила, что кто-то разбил окно в ее частном доме.

Правоохранители нашли в стене металлический фрагмент, а потом выяснили, что к происшествию может быть причастен 48-летний бывший сожитель женщины, с которым после расставания она была в плохих отношениях. Мужчину задержали, а у него дома нашли самодельное оружие.

Задержанный признал, что стрелял в окно своей бывшей, потому что хотел напугать ее и отомстить "за разбитое сердце". Оружие он изготовил самостоятельно, под впечатлением от просмотренного фильма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Хранение оружия").