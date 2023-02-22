Мужчины выбирают Россию: куда граждане едут на 23 февраля

По данным Страхового Дома ВСК, около 60% всех путешественников предпочитают провести 23 февраля в российских регионах или в Турции.

Поездки по России и в Турцию — самые популярные направления для отдыха у граждан на 23 февраля. Почти каждый третий путешественник намерен отправиться в туры по российским регионам. Причем большинство из них — семьи с детьми. Еще более 28% туристов в эти дни полетят отдыхать в Турцию, однако в этой категории доля семей уже уменьшилась в два раза.

Чуть меньше россиян проведут 23 февраля в Армении — 19% путешественников. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Белоруссию — 9%, Египет — 5% и ОАЭ — 4%. Остальные страны посетят гораздо меньшее число туристов из России.