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Туризм Общество

Мужчины выбирают Россию: куда граждане едут на 23 февраля

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, около 60% всех путешественников предпочитают провести 23 февраля в российских регионах или в Турции.

Поездки по России и в Турцию — самые популярные направления для отдыха у граждан на 23 февраля. Почти каждый третий путешественник намерен отправиться в туры по российским регионам. Причем большинство из них — семьи с детьми. Еще более 28% туристов в эти дни полетят отдыхать в Турцию, однако в этой категории доля семей уже уменьшилась в два раза.

Чуть меньше россиян проведут 23 февраля в Армении — 19% путешественников. Также достаточно много наших сограждан отправятся в Белоруссию — 9%, Египет — 5% и ОАЭ — 4%. Остальные страны посетят гораздо меньшее число туристов из России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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