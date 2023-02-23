Движение на подъезде к Оренбургу в Самарской области восстановлено

В четверг, 23 февраля, с 15:00 движение на 83-м километре подъезда от М-5 "Урал" к Оренбургу восстановлено, сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".
Последствия аварии в Нефтегорском районе устранены.
Напомним, сегодня утром на трассе М5 Урал в Нефтегорском районе произошло ДТП, унесшее жизни пятерых человек. 11 человек пострадали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!