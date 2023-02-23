Движение на подъезде к Оренбургу в Самарской области восстановлено

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В четверг, 23 февраля, с 15:00 движение на 83-м километре подъезда от М-5 "Урал" к Оренбургу восстановлено, сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".