Пострадавшие в аварии в Нефтегорском районе пока находятся в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало информацию о состоянии пассажиров маршрутного такси, попавшего в жуткую аварию 23 февраля в Нефтегорском районе.

Напомним, утром 23 февраля маршрутный автобус на трассе столкнулся с "Газелью", в результате аварии погибли пять человек, в том числе 10-летний ребенок. Еще одиннадцать пострадали, они находятся в больницах.

11 пассажиров получили различные ранения и повреждения. "Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжелое, 5 пациентов - тяжелое, 2 - средней степени тяжести. 1 пациенту оказана необходимая медпомощь, он выписан на амбулаторное лечение", сообщили в минздраве области.

Всех пострадавших распределили по разным медицинским учреждениям. 6 пациентов, в том числе подросток, доставлены в областную больницу в Самару для оказания специализированной помощи. Под наблюдением врачей районной больницы находятся 4 пострадавших, при стабилизации состояния они будут также переведены в областную больницу.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова министр здравоохранения, врач-торакальный хирург Армен Бенян проконтролировал организацию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Нефтегорском районе и лично осмотрел пострадавших. Совместно со специалистами санавиации, ЦРБ и главными внештатными специалистами министерства здравоохранения по анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии определена тактика лечения пациентов.

Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП в Самарской области, который подготовит глава самарского управления СКР Марат Галиханов.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Версию трагедии озвучил мэр Бузулука Владимир Песков: "По предварительной информации, виновником аварии является водитель "Газели". Он не выдержал дистанцию, пошел на обгон и столкнулся с бузулукским автобусом".

"Пятеро погибли на месте ДТП: одна жительница города Самары и четверо бузулучан, в числе которых 10-летний ребенок. Еще одиннадцать пострадавших находятся в больнице. Среди них трое бузулучан, два пассажира и водитель, одна жительница Бузулукского района, двое жителей Ташлы и четверо самарчан. За их жизнь борются медики Самарской области", - рассказал Владимир Песков.