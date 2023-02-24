По факту ДТП в Нефтегорском районе, унесшего жизни пятерых человек, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний, принято к производству для дальнейшего расследования следственным управлением, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 23 февраля в 9:20 на 83-м километре трассы М-5 "Урал" в Нефтегорском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. В результате ДТП погибли пять человек, среди которых несовершеннолетний. Количество пострадавших - 11, они находятся в больницах Самары и Нефтегорского района.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) передано для дальнейшего расследования в Богатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты уголовного дела контролируются лично руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!