По факту ДТП в Нефтегорском районе, унесшего жизни пятерых человек, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний, принято к производству для дальнейшего расследования следственным управлением, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 23 февраля в 9:20 на 83-м километре трассы М-5 "Урал" в Нефтегорском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом. В результате ДТП погибли пять человек, среди которых несовершеннолетний. Количество пострадавших - 11, они находятся в больницах Самары и Нефтегорского района.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) передано для дальнейшего расследования в Богатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты уголовного дела контролируются лично руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.