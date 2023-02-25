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Здравоохранение Общество

В Самаре 500 кондукторов и водителей ТТУ проверят психиатры

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре кондукторов и водителей проверят психиатры - обязательное психиатрическое освидетельствование пройдут 500 работников ТТУ.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок  17 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 610 тысяч рублей.

Согласно документации, опубликованной на сайте, обязательное психиатрическое освидетельствование пройдут 500 работников ТТУ.

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