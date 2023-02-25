В Самаре 500 кондукторов и водителей ТТУ проверят психиатры

В Самаре кондукторов и водителей проверят психиатры - обязательное психиатрическое освидетельствование пройдут 500 работников ТТУ.
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 17 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 610 тысяч рублей.
Согласно документации, опубликованной на сайте, обязательное психиатрическое освидетельствование пройдут 500 работников ТТУ.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров